Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову

У Міністерстві охорони здоров'я України заговорили про можливість скасування карантину в країні. Голова МОЗ Віктор Ляшко назвав умову.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ в Раді.
За його словами, потрібно роз’яснювати переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великобританії.
"Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень і якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні", - заявив він.
Більшість областей в Україні зараз перебувають в "помаранчевій" зоні, ще 8 регіонів - у "жовті". У "жовтій" зоні діють посилені обмеження, якщо якщо відвідувачі та працівники установ не мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від коронавірусу. Заборонено:
В "червоній" зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.
Нагадаємо, в Україні зафіксували антирекорд нових випадків коронавірусу, за добу захворіли понад 34 тисячі людей.
Більше того, в Україні прогнозують новий посилений спалах коронавірусу. Очікується до 70 тисяч нових випадків за добу.