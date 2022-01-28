Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову

За його словами, потрібно роз’яснювати переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великобританії.

"Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень і якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні", - заявив він.

Які карантинні обмеження сьогодні діють в Україні

Більшість областей в Україні зараз перебувають в "помаранчевій" зоні, ще 8 регіонів - у "жовті". У "жовтій" зоні діють посилені обмеження, якщо якщо відвідувачі та працівники установ не мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від коронавірусу. Заборонено:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

В "червоній" зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.