Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его министерство будет просить правительство собраться на внеочередное заседание. Будет рассматриваться вопрос внесения изменений в адаптивный карантин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в эфире "Украина 24".
По его словам, сейчас Минздрав отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции для внесения изменений в адаптивный карантин.
"Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера созвали внеочередной Кабмин, где будет рассмотрен вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантин", - отмечал Ляшко.
После того, как его одобрит правительство, постановление вступит в силу через семь дней.
"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а красный будет устанавливаться для определенной конкретной области", - добавил министр.
Как известно, ближайшее заседание Кабмина запланировано на 15 сентября.
Ранее в Минздраве сообщали о планах освободить от ограничений "желтой" зоны карантина людей, привитых от коронавируса первой дозой вакцины. Соответственно для "красной" зоны потребуется полная вакцинация.
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