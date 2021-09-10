Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання

За його словами, зараз МОЗ відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції для внесення змін в адаптивний карантин.

"Як тільки буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликали позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин", - зазначав Ляшко.

Після того, як її схвалить уряд, постанова набере чинності через сім днів.

"Тоді будуть всі підстави національної комісії ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки, а червоний буде встановлюватися для певної конкретної області", - додав міністр.

Як відомо, найближче засідання Кабміну заплановане на 15 вересня.