Карантин в Украине: "оранжевых" областей большинство, "желтых" - 10

Сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся большинство областей. Одна область "красная", а 10 - "желтые".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

"Красная" зона

В этой зоне пока находится только Ивано-Франковская область. Но под угрозой попадания "оранжевые" Ровенская, Львовская и Винницкая области.

"Оранжевая" зона

Сегодня в этой зоне 14 областей:

Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая.

"Желтая" зона

Сейчас в этой зоне 10 регионов: