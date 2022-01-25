UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Карантин в Украине: "оранжевых" областей большинство, "желтых" - 10

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся большинство областей. Одна область "красная", а 10 - "желтые".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне пока находится только Ивано-Франковская область. Но под угрозой попадания "оранжевые" Ровенская, Львовская и Винницкая области.

"Оранжевая" зона

Сегодня в этой зоне 14 областей:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Закарпатская,
  6. Львовская,
  7. Одесская,
  8. Ровенская,
  9. Сумская,
  10. Тернопольская,
  11. Харьковская,
  12. Хмельницкая,
  13. Черниговская,
  14. Черновицкая.

"Желтая" зона

Сейчас в этой зоне 10 регионов:

  1. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Запорожская,
  4. Киевская,
  5. Кировоградская,
  6. Луганская,
  7. Николаевская,
  8. Полтавская,
  9. Херсонская,
  10. Черкасская области.
Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин