Карантин в Украине: "оранжевых" областей большинство, "желтых" - 10
Сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся большинство областей. Одна область "красная", а 10 - "желтые".
"Красная" зона
В этой зоне пока находится только Ивано-Франковская область. Но под угрозой попадания "оранжевые" Ровенская, Львовская и Винницкая области.
"Оранжевая" зона
Сегодня в этой зоне 14 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
Сейчас в этой зоне 10 регионов:
- Киев,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Херсонская,
- Черкасская области.