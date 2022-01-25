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Карантин в Україні: "помаранчевих" областей більшість, "жовтих" - 10

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у "помаранчевій" зоні карантину перебувають більшість областей. Одна область "червона", а 10 - "жовті".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні поки перебуває тільки Івано-Франківська область. Але під загрозою потрапляння "помаранчеві" Рівненська, Львівська та Вінницька області.

"Помаранчева" зона

Сьогодні в цій зоні 14 областей:

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Донецька,
  4. Житомирська,
  5. Закарпатська,
  6. Львівська,
  7. Одеська,
  8. Рівненська,
  9. Сумська,
  10. Тернопільська,
  11. Харківська,
  12. Хмельницька,
  13. Чернігівська,
  14. Чернівецька.

"Жовта" зона

  1. Зараз у цій зоні 10 регіонів:
  2. Київ,
  3. Дніпропетровська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Кіровоградська,
  7. Луганська,
  8. Миколаївська,
  9. Полтавська,
  10. Херсонська,
  11. Черкаська області.
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Карантин