Карантин в Україні: "помаранчевих" областей більшість, "жовтих" - 10
Сьогодні у "помаранчевій" зоні карантину перебувають більшість областей. Одна область "червона", а 10 - "жовті".
"Червона" зона
У цій зоні поки перебуває тільки Івано-Франківська область. Але під загрозою потрапляння "помаранчеві" Рівненська, Львівська та Вінницька області.
"Помаранчева" зона
Сьогодні в цій зоні 14 областей:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
- Зараз у цій зоні 10 регіонів:
- Київ,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Херсонська,
- Черкаська області.