Карантин в Украине ослабили: больше не нужно загружать приложение "Вдома"
В связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно загружать приложение "Вдома" на свой смартфон. Это приложение использовалось для контроля самоизоляции.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.
Отметим, приложение "Вдома" запустили в апреле 2020 года, за это время его загрузили почти 1 млн человек. Оно обеспечивало возможность проходить самоизоляцию дома в удобных условиях вместо определенных мест для обсервации.
В то же время несмотря на то, что приложение "Вдома" пока не будет использоваться при пересечении границы Украины, необходимость соблюдения карантина и противоэпидемических мер до сих пор в силе.
Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до конца лета, но при этом существенно ослабили ограничения.
В частности, разрешаются массовые мероприятия в помещениях без ограничений по числу, но необходимо использовать защитные маски или респираторы. А если у все присутствующих есть отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или подтверждение полного курса вакцинации - маски не нужны.