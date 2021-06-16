Карантин в Україні послабили: більше не треба завантажувати додаток "Вдома"
У зв'язку з ослабленням карантину в Україні по приїзду до країни більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" на свій смартфон. Ця програма використовувалася для контролю самоізоляції.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства цифрової трансформації.
Зазначимо, додаток "Вдома" запустили в квітні 2020 року, за цей час його завантажили майже 1 млн осіб. Він забезпечував можливість проходити самоізоляцію вдома в зручних умовах замість визначених місць для обсервації.
У той же час незважаючи на те, що додаток "Вдома" поки не буде використовуватися при перетині кордону України, необхідність дотримання карантину і протиепідемічних заходів досі в силі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин в Україні продовжили до кінця літа, але при цьому істотно послабили обмеження.
Зокрема, дозволяються масові заходи в приміщеннях без обмежень по числу, але необхідно використовувати захисні маски або респіратори. А якщо у всіх присутніх є негативні результати тесту на COVID-19, який зроблено не більше ніж за 72 години, або підтвердження повного курсу вакцинації - маски не потрібні.