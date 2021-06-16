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Карантин в Україні послабили: більше не треба завантажувати додаток "Вдома"

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Київ, Середа 16 червня 2021 15:10
Карантин в Україні послабили: більше не треба завантажувати додаток "Вдома" Фото: додаток "Вдома" більше не треба завантажувати (thedigital.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з ослабленням карантину в Україні по приїзду до країни більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" на свій смартфон. Ця програма використовувалася для контролю самоізоляції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Зазначимо, додаток "Вдома" запустили в квітні 2020 року, за цей час його завантажили майже 1 млн осіб. Він забезпечував можливість проходити самоізоляцію вдома в зручних умовах замість визначених місць для обсервації.

У той же час незважаючи на те, що додаток "Вдома" поки не буде використовуватися при перетині кордону України, необхідність дотримання карантину і протиепідемічних заходів досі в силі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин в Україні продовжили до кінця літа, але при цьому істотно послабили обмеження.

Зокрема, дозволяються масові заходи в приміщеннях без обмежень по числу, але необхідно використовувати захисні маски або респіратори. А якщо у всіх присутніх є негативні результати тесту на COVID-19, який зроблено не більше ніж за 72 години, або підтвердження повного курсу вакцинації - маски не потрібні.

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