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Карантин в Украине ослабили: больше не нужно загружать приложение "Вдома"

Автор: РБК-Украина

В связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно загружать приложение "Вдома" на свой смартфон. Это приложение использовалось для контроля самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.

Отметим, приложение "Вдома" запустили в апреле 2020 года, за это время его загрузили почти 1 млн человек. Оно обеспечивало возможность проходить самоизоляцию дома в удобных условиях вместо определенных мест для обсервации.

В то же время несмотря на то, что приложение "Вдома" пока не будет использоваться при пересечении границы Украины, необходимость соблюдения карантина и противоэпидемических мер до сих пор в силе.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до конца лета, но при этом существенно ослабили ограничения.

В частности, разрешаются массовые мероприятия в помещениях без ограничений по числу, но необходимо использовать защитные маски или респираторы. А если у все присутствующих есть отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или подтверждение полного курса вакцинации - маски не нужны.

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