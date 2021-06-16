Карантин в Украине ослабили: больше не нужно загружать приложение "Вдома"

В связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно загружать приложение "Вдома" на свой смартфон. Это приложение использовалось для контроля самоизоляции.

Отметим, приложение "Вдома" запустили в апреле 2020 года, за это время его загрузили почти 1 млн человек. Оно обеспечивало возможность проходить самоизоляцию дома в удобных условиях вместо определенных мест для обсервации.

В то же время несмотря на то, что приложение "Вдома" пока не будет использоваться при пересечении границы Украины, необходимость соблюдения карантина и противоэпидемических мер до сих пор в силе.