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В Украине изменили критерии "зеленой зоны" карантина

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Понедельник 07 июня 2021 20:12
В Украине изменили критерии "зеленой зоны" карантина Фото: в Украине изменили критерии "зеленой зоны" карантина (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина. На сегодня лишь четыре региона соответствуют "зеленой зоне".

Об этом говорится в постановлении правительства.

Теперь зеленый уровень эпидопасности будет действовать, если:

  • количество выявленных новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние 14 дней составляет менее 75;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса) - менее 4%;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составляет более 300;
  • на всей территории Украины нет регионов с красным уровнем эпидемической опасности.

Напомним, на 7 июня перейти в "зеленую" зону адаптивного карантина могут Закарпатская, Полтавская, Хмельницкая области, а также город Киев.

Кроме того, Кабмин пересмотрел ограничения адаптивного карантина и смягчил некоторые меры.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего зарегистрировали в Киеве, Николаевской и Киевской областях.

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