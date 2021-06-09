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Карантин в Україні не скасовується. Які обмеження залишаються у "зеленій зоні"

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Україна, Середа 09 червня 2021 13:22
Карантин в Україні не скасовується. Які обмеження залишаються у "зеленій зоні" Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання Кабінету міністрів.

У цій зоні, крім масочного режиму в громадському транспорті та публічних місцях, діють такі обмеження:

  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
  • дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або з заповненням на дві третини місць,
  • кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини,
  • кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.

Так, 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження. З повним списком ослаблених обмежень можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Раніше Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.

Як писало РБК-Україна, в Україні стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків COVID-19 до кінця червня.

Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1 465 протягом тижня 9-15 червня 2021 року і 1013 - протягом тижня 16-22 червня 2021 року.

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