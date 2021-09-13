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Карантин в Україні: уряд сьогодні погодить нові правила

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 14:51
Карантин в Україні: уряд сьогодні погодить нові правила Фото: українців чекають зміни в карантинних правилах (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Кабінет міністрів сьогодні погодить нові правила карантину в Україні. Засідання уряду призначено на 17:30.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

Зазначимо, вже відомо, що Міністерство охорони здоров'я підготувало зміни до постанови про адаптивний карантин. Серед іншого, планують скасувати більшість обмежень для вакцинованих українців.

Зокрема, з-під обмежень "жовтої" і "червоної" зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти яких матимуть COVID-сертифікати.

Детальніше про те, як може виглядати новий локдаун, читайте в матеріалі РБК-Україна "Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться".

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