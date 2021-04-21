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Карантин в Украине продлевают до 30 июня, - Шмыгаль

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

Об этом заявил на брифинге глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы должны оставаться осмотрительными и осторожными.

"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продлевает карантин", - заявил Шмыгаль.

Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина готовится к празднованию Пасхи в условиях пандемии.

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Новости Украины Денис ШмыгальКарантин
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