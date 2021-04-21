Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль

Уряд України продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.

Про це заявив на брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.

Зазначимо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 12 162 нових зараження за добу. Набільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.

За його словами, українці повинні залишатися обачними та обережними.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.

У той же час у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії.