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Карантин в Украине: ситуация ухудшилась в одной из "оранжевых" областей

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 17 января "оранжевому" уровню соответствуют две области, в одной из которых ухудшилась ситуация с COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.

В частности, в Ивано-Франковской области "красным" сейчас является показатель динамики уровня COVID-госпитализаций - 54,3%. При этом норма должна составлять не более 50%.

Вместе с тем, в обоих регионах наблюдается рост коэффициента выявления случаев инфицирования. В Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской - 29,2%. Впрочем, допустимая норма - не более 20%.

Вместе с тем, остальные регионы Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.

Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной" зоне, но в "оранжевой" зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

Фото: данные эпидемиологической ситуации в Украине по состоянию на 17 января (moz.gov.ua)

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5072 новых случая коронавируса, а умерли от болезни - 78 человек.

Добавим, недавно эксперты спрогнозировали, когда в Украине начнется рост COVID-заражений.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантин