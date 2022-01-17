Карантин в Україні: ситуація погіршилася в одній із "помаранчевих" областей

За даними відомства, вже тривалий час "помаранчевими" залишаються Сумська та Івано-Франківська області. З яких у останній погіршився ще один епідпоказник.

Зокрема, в Івано-Франківській області "червоним" наразі перебуває показник динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 54,3%. При цьому норма має становити не більш як 50%.

Разом з тим, в обох регіонах простежується зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування. В Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській - 29,2%. Втім, допустима норма - не більше 20%.

Разом з тим, решта регіонів України відповідають "жовтій" зоні карантину.

Зазначимо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до "червоної" зони, але в "помаранчевій" зоні місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.

Фото: дані епідеміологічної ситуації в Україні станом на 17 січня (moz.gov.ua)