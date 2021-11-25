Карантин в Украине: в трех "красных" областях и Киеве почти стабилизировались COVID-показатели

"Красная" зона

Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны. Кроме того, показатели улучшаются также в Киеве, Донецкой, Одесской, Херсонской областях. Там только один показатель не в норме - уровень госпитализаций, но он уже начал улучшаться.

В этой зоне находятся 19 регионов:

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская Черкасская, Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне теперь четыре региона:

Полтавская, Харьковская, Закарпатская, Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне осталось только две области: