Карантин в Украине: в трех "красных" областях и Киеве почти стабилизировались COVID-показатели

В Украине улучшаются показатели по распространению коронавируса еще в нескольких "красных" областях. В частности, ситуация стабилизируется в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны. Кроме того, показатели улучшаются также в Киеве, Донецкой, Одесской, Херсонской областях. Там только один показатель не в норме - уровень госпитализаций, но он уже начал улучшаться.
В этой зоне находятся 19 регионов:
В этой зоне теперь четыре региона:
В этой зоне осталось только две области: