Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях та Києві майже стабілізувались COVID-показники

"Червона" зона

Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони. Крім того, показники покращуються також у Києві, Донецькій, Одеській, Херсонській областях. Там тільки один показник не в нормі - рівень госпіталізацій, але він уже почав покращуватись.

У цій зоні перебувають 19 регіонів:

Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська., Волинська Черкаська, Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні тепер чотири регіони:

Полтавська, Харківська, Закарпатська, Чернівецька.

"Жовта" зона

У цій зоні залишилось тільки дві області: