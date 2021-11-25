Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях та Києві майже стабілізувались COVID-показники

В Україні покращуються показники щодо поширення коронавірусу ще в декількох "червоних" областях. Зокрема, ситуація стабілізовується у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони. Крім того, показники покращуються також у Києві, Донецькій, Одеській, Херсонській областях. Там тільки один показник не в нормі - рівень госпіталізацій, але він уже почав покращуватись.
У цій зоні перебувають 19 регіонів:
У цій зоні тепер чотири регіони:
У цій зоні залишилось тільки дві області: