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Карантин в Украине: уровень госпитализаций растет только в одной области

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 4 декабря в "красной" карантинной зоне продолжает находиться более половины областей Украины. В "желтой" - четыре, а в "оранжевой" - только две.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

По данным министерства, уровень динамика уровня госпитализаций улучшаются во всех регионах за исключением Закарпатской области, где он вырос на 0,3%.

"Красная" зона

Эта зона охватывает 19 регионов:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Киев.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая,
  • Харьковская.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

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