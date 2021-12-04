Карантин в Украине: уровень госпитализаций растет только в одной области

По состоянию на 4 декабря в "красной" карантинной зоне продолжает находиться более половины областей Украины. В "желтой" - четыре, а в "оранжевой" - только две.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
По данным министерства, уровень динамика уровня госпитализаций улучшаются во всех регионах за исключением Закарпатской области, где он вырос на 0,3%.
Эта зона охватывает 19 регионов:
В этой зоне две области:
Эта зона охватывает четыре области:
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.