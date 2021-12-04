Карантин в Україні: рівень госпіталізацій зростає лише в одній області

Станом на 4 грудня у "червоній" карантинній зоні продовжує перебувати більше половини областей України. У "жовтій" - чотири, а в "помаранчевій" - тільки дві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За даними міністерства, рівень динаміка рівня госпіталізацій покращуються у всіх регіонах за виключенням Закарпатської області, де він зріс на 0,3%.
Ця зона охоплює 19 регіонів:
У цій зоні дві області:
Ця зона охоплює чотири області:
Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство подало вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС.