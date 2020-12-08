Карантин в Украине ужесточат с января: что собираются ограничить

Уже на этой неделе станет известно, будет ли введен локдаун в Украине. Правительство обнародует полный перечень новых ограничительных мер во время очередного заседания Кабмина. РБК-Украина собрало всю информацию о возможном усилении карантина, его условиях и сроках.

Жесткий карантин необходим в январе

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook сообщил, что правительство будет вынуждено ввести более жесткие ограничения, несмотря на то, что в последние недели эпидситуация несколько стабилизировалась.

Благодаря карантину выходного дня удалось снизить нагрузку на медицинскую систему. Однако глава Кабмина предположил, что с учетом динамики заболеваемости уже в следующем месяце придется усилить карантин.

Что планируют запретить

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече с представителями СМИ заявил, что во время локдауна предполагается:

закрытие школ и детских садов;

не будут работать государственные учреждения;

запрет на обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах;

под запретом работа развлекательных заведений;

будет запрещена деятельность фитнес-центров, спортзалов;

Что может работать во время локдауна

общественный транспорт (с ограничением пассажиров по количеству мест для сидения);

продуктовые магазины, аптеки, автозаправки;

горнолыжные курорты;

отели (разрешено обеспечение завтраками);

церкви (с ограничением 1 человек на 5 кв.м);

заведения общепита смогут работать только в режиме доставки и выдачи заказов;

не планируется закрытие международного сообщения - въезд и выезд граждан Украины за пределы страны будет разрешен.

Окончательное решение по ограничениям примут 9 декабря

Полный список ограничительных мер представят в среду на заседании Кабинета министров. Как отметил Денис Шмыгаль, правительство работает над перечнем карантинных мероприятий совместно с главами городов и ОГА.

При этом представители местных властей поддерживают следующие запреты в период жесткого карантина:

проведение праздничных концертов, работа дискотек и ночных клубов, массовые мероприятия в помещениях, работа хостелов, ТРЦ - 100% опрошенных;

работа музеев, кинотеатров и театров, заведений общепита с организацией досуга - 95%;

проведение новогодних ярмарок, деятельность спортзалов и фитнес-центров - 90%.

Локдаун может продлиться 3 недели

Тотальный локдаун даст возможность снизить показатели заболеваемости COVID-19 до 6-8 тысяч новых случаев ежедневно. Как отметили в Минздраве, точные сроки локдауна еще обсуждаются, но ограничения будут эффективны в случае их введения на 3 недели.

Согласно расчетам, трехнедельный карантин позволит нормально пройти февраль и март без пиковых уровней заболеваемости и без необходимости еще одного локдауна.

По словам Виктора Ляшко, в середине февраля эпидемиологическая ситуация может оказаться самой напряженной, поскольку к заболеваемости коронавирусом добавляется сезонная вспышка гриппа.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет предлагать плановый жесткий карантин начиная с первых дней января, для того, чтобы разгрузить медицинскую систему перед сезонной эпидемией гриппа.

Также РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что усиленный карантин в Украине может быть введен со 2 по 23 января, однако речь идет не о тотальном локдауне, а об ужесточении ограничений.

Напомним, согласно законодательству, правительство должно предупредить население и бизнес о введении новых карантинных ограничений как минимум за 7 дней до вступления их в действие.