Карантин в Украине ужесточат с января: что собираются ограничить

Уже на этой неделе станет известно, будет ли введен локдаун в Украине. Правительство обнародует полный перечень новых ограничительных мер во время очередного заседания Кабмина. РБК-Украина собрало всю информацию о возможном усилении карантина, его условиях и сроках.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook сообщил, что правительство будет вынуждено ввести более жесткие ограничения, несмотря на то, что в последние недели эпидситуация несколько стабилизировалась.
Благодаря карантину выходного дня удалось снизить нагрузку на медицинскую систему. Однако глава Кабмина предположил, что с учетом динамики заболеваемости уже в следующем месяце придется усилить карантин.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече с представителями СМИ заявил, что во время локдауна предполагается:
Полный список ограничительных мер представят в среду на заседании Кабинета министров. Как отметил Денис Шмыгаль, правительство работает над перечнем карантинных мероприятий совместно с главами городов и ОГА.
При этом представители местных властей поддерживают следующие запреты в период жесткого карантина:
Тотальный локдаун даст возможность снизить показатели заболеваемости COVID-19 до 6-8 тысяч новых случаев ежедневно. Как отметили в Минздраве, точные сроки локдауна еще обсуждаются, но ограничения будут эффективны в случае их введения на 3 недели.
Согласно расчетам, трехнедельный карантин позволит нормально пройти февраль и март без пиковых уровней заболеваемости и без необходимости еще одного локдауна.
По словам Виктора Ляшко, в середине февраля эпидемиологическая ситуация может оказаться самой напряженной, поскольку к заболеваемости коронавирусом добавляется сезонная вспышка гриппа.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет предлагать плановый жесткий карантин начиная с первых дней января, для того, чтобы разгрузить медицинскую систему перед сезонной эпидемией гриппа.
Также РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что усиленный карантин в Украине может быть введен со 2 по 23 января, однако речь идет не о тотальном локдауне, а об ужесточении ограничений.
Напомним, согласно законодательству, правительство должно предупредить население и бизнес о введении новых карантинных ограничений как минимум за 7 дней до вступления их в действие.