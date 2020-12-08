Карантин в Україні посилять з січня: що збираються обмежити

Вже цього тижня стане відомо, чи буде введений локдаун в Україні. Уряд оприлюднить повний перелік нових обмежувальних заходів під час чергового засідання Кабміну. РБК-Україна зібрало всю інформацію про можливе посилення карантину, його умови та строки.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook повідомив, що уряд буде змушений ввести більш жорсткі обмеження, незважаючи на те, що в останні тижні епідситуація дещо стабілізувалася.
Завдяки карантину вихідного дня вдалося знизити навантаження на медичну систему. Однак глава Кабміну припустив, що з урахуванням динаміки захворюваності вже наступного місяця доведеться посилити карантин.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на зустрічі з представниками ЗМІ заявив, що під час локдауну передбачається:
Повний список обмежувальних заходів представлять в середу на засіданні Кабінету міністрів. Як зазначив Денис Шмигаль, уряд працює над переліком карантинних заходів спільно з главами міст і ОДА.
При цьому представники місцевої влади підтримують такі заборони в період жорсткого карантину:
Тотальний локдаун дасть можливість знизити показники захворюваності на COVID-19 до 6-8 тисяч нових випадків щодня. Як зазначили в МОЗ, точні терміни локдауну ще обговорюються, але обмеження будуть ефективні в разі їх введення на 3 тижні.
Згідно з розрахунками, тритижневий карантин дозволить нормально пройти лютий і березень без пікових рівнів захворюваності та без необхідності ще одного локдауну.
За словами Віктора Ляшка, в середині лютого епідеміологічна ситуація може виявитися найбільш напруженою, оскільки до захворюваності коронавірусом додається сезонний спалах грипу.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що пропонуватиме плановий жорсткий карантин починаючи з перших днів січня, для того, щоб розвантажити медичну систему перед сезонною епідемією грипу.
Також РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді повідомляло, що посилений карантин в Україні може бути введений з 2 по 23 січня, однак мова йде не про тотальний локдаун, а про посилення обмежень.
Нагадаємо, згідно із законодавством, уряд має попередити населення і бізнес про введення нових карантинних обмежень як мінімум за 7 днів до набуття ними чинності.