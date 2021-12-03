Карантин в Украине ужесточают. Какие правила будут действовать с понедельника

"С 6 декабря, то есть с понедельника, в Украине начнут действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные учреждения в "желтом" уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ: желтый COVID-сертификат или справку формы о63-О", - отметила заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич

Эта же норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений. Для обслуживания посетителей и клиентов, работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Как и ранее, для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

Для работы и посещения общественных учреждений в "красной" зоне подойдет только документ о получении полного курса вакцинации, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Кроме того, с понедельника также будет уменьшен срок действия желтых COVID-сертификатов: с 120 дней, как это сейчас, до 30 дней.

"Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя за второй. Это значит, что человек не имеет эффективной защиты от болезни и ее последствий. С 6 декабря все граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет этот срок в 30 дней - использовать желтый COVID-сертификат не смогут. Он будет невалидны", – объяснила заместитель министра.