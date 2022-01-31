Карантин в Украине: "желтая зона" снова сократилась, больше всего "оранжевых" областей
По состоянию на 31 января в "желтой" зоне карантина находятся 7 областей Украины. В "красной" зоне сегодня две области.
За сутки ситуация ухудшилась в Николаевской области, которая с "желтой" перешла в "оранжевую" зону.
"Красная" зона
- Ивано-Франковская область.
- Ровенская область.
"Оранжевая" зона
- Винницкая область.
- Волынская область.
- Донецкая область.
- Житомирская область.
- Закарпатская область.
- Запорожская область.
- Львовская область.
- Николаевская область.
- Одесская область.
- Сумская область.
- Тернопольская область..
- Луганская область.
- Хмельницкая область.
- Черкасская область.
- Черниговская область.
- Черновицкая область.
"Желтая" зона
- г. Киев.
- Днепропетровская область.
- Киевская область.
- Кировоградская область.
- Харьковская область.
- Полтавская область.
- Херсонская область.