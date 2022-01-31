Карантин в Україні: "жовта зона" знову скоротилась, найбільше областей "помаранчевих"
Станом на 31 січня у "жовтій" зоні карантину перебувають 7 областей України. У "червоній" зоні сьогодні дві області.
За добу ситуація погіршилась у Миколаївській області, яка з "жовтої" перейшла в "помаранчеву" зону.
"Червона" зона
- Івано-Франківська область.
- Рівненська область.
"Помаранчева" зона
- Вінницька область.
- Волинська область.
- Донецька область.
- Житомирська область.
- Закарпатська область.
- Запорізька область.
- Львівська область.
- Миколаївська область.
- Одеська область.
- Сумська область.
- Тернопільська область..
- Луганська область.
- Хмельницька область.
- Черкаська область.
- Чернігівська область.
- Чернівецька область.
"Жовта" зона
- м. Київ.
- Дніпропетровська область.
- Київська область.
- Кіровоградська область.
- Харківська область.
- Полтавська область.
- Херсонська область.