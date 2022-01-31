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Карантин в Україні: "жовта зона" знову скоротилась, найбільше областей "помаранчевих"

Автор: Анастасія Рокитна

Станом на 31 січня у "жовтій" зоні карантину перебувають 7 областей України. У "червоній" зоні сьогодні дві області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу ситуація погіршилась у Миколаївській області, яка з "жовтої" перейшла в "помаранчеву" зону.

"Червона" зона

  • Івано-Франківська область.
  • Рівненська область.

"Помаранчева" зона

  • Вінницька область.
  • Волинська область.
  • Донецька область.
  • Житомирська область.
  • Закарпатська область.
  • Запорізька область.
  • Львівська область.
  • Миколаївська область.
  • Одеська область.
  • Сумська область.
  • Тернопільська область..
  • Луганська область.
  • Хмельницька область.
  • Черкаська область.
  • Чернігівська область.
  • Чернівецька область.

"Жовта" зона

  • м. Київ.
  • Дніпропетровська область.
  • Київська область.
  • Кіровоградська область.
  • Харківська область.
  • Полтавська область.
  • Херсонська область.
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Карантин