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Карантин в Закарпатской области: проверяют больных COVID-19, которые лечатся дома

Автор: Анастасия Рокитна

В Закарпатской области проверяют больных с диагнозом COVID-19, которые лечатся дома. Для этого созданы специальные мобильные группы.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

За 10 дней в области выявили и задокументировали 1771 административное правонарушение из-за несоблюдения карантина. Также полиция составила 74 протокола.

"В Закарпатской области продолжаются проверки больных с диагнозом COVID-19, которые лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.

Как сообщается, проверили 2651 человека, осмотрели 1301 субъект хозяйствования и 775 общественных мест.

"В результате проверок выявили 771 нарушение карантинных ограничений, составили 216 протоколов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне Киев и восемь регионов.

Отметим, в Минздраве ранее заявили, что "британський" штамм коронавируса циркулирует по всей Украине.

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