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Карантин у Закарпатській області: перевіряють хворих COVID-19, які лікуються вдома

Автор: Анастасія Рокитна

У Закарпатській області перевіряють хворих з діагнозом COVID-19, які лікуються вдома. Для цього створені спеціальні мобільні групи.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

За 10 днів в області було виявлено та задокументовано 1771 адміністративне правопорушення через недотримання карантину. Також поліцією складено 74 протоколи.

"У Закарпатській області тривають перевірки хворих з діагнозом COVID-19, які лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, перевірили 2651 особу, оглянули 1301 суб’єкт господарювання та 775 громадських місць.

"У результаті перевірок виявлено 771 порушення карантинних обмежень, складено 216 протоколів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні розширили "червону" зону карантину, додавши Львівську область. Тепер в цій зоні Київ та вісім регіонів.

Зазначимо, в МОЗ раніше заявили, що "британський" штам коронавірусу циркулює по всій Україні.

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