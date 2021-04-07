Карантинные протесты: в Запорожье перекрыли движение трамвая, Николаев тоже митингует

Городской глава пригласил на переговоры представителей инициативной группы - трех человек.

"Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка", - сообщил он.

Фото: в Николаеве выступают против локдауна (suspilne.media)

Также местное издание "ZaBor" пишет, что протестуют и в Запорожье. Там люди перекрыли движение трамвая в знак протеста.

На месте собрались несколько десятков человек. Предприниматели возмущены, что город находится не в "красной" зоне, никто не получит никакой компенсации из бюджета.

Фото: протест в Запорожье (zabor.zp.ua)

Они перекрыли движение 4 маршрутов №10, №12, №14, №15.

Отметим, с субботы в этих городах ввели жесткий карантин. В Николаеве разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику, перевели все классы на дистанционное обучение.

В Запорожье власти запретили массовые мероприятия, работу ТРЦ, кафе и ресторанов.