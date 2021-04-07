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Карантинні протести: у Запоріжжі перекрили рух трамвая, Миколаїв також мітингує

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Миколаєві протестують близько трьох сотень людей через жорсткий карантин. До підприємців вийшов міський голова Олександр Сєнкевич і повідомив, що нічим не може допомогти.

Про це повідомляє "Суспільне".

Міський голова запросив на переговори представників ініціативної групи - трьох людей.

"Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку", - повідомив він.

Фото: у Миколаєві виступають проти локдауну (suspilne.media)

Також місцеве видання "ZaBor" пише, що протестують і в Запоріжжі. Там люди перекрили рух трамвая в знак протесту.

На місці зібралися кілька десятків людей. Підприємці обурені, що місто знаходиться не в "червоній" зоні, ніхто не отримає ніякої компенсації з бюджету.

Фото: протест у Запоріжжі (zabor.zp.ua)

Вони перекрили рух 4 маршрутів №10, №12, №14, №15.

Зазначимо, з суботи у цих містах ввели жорсткий карантин. У Миколаєві дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері по графіку, перевели всі класи на дистанційне навчання.

У Запоріжжі влада заборонила масові заходи, роботу ТРЦ, кафе та ресторанів.

Нагадаємо, вчора в Івано-Франківську був карантинний протест. Мер міста підтримав мітингувальників.

Також у Полтаві був протест підприємців через жорсткий карантин. Центральні вулиці були перекриті.

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Новини України протестМиколаївЗапоріжжяКарантин
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