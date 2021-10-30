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Карантинные зоны в Украине обновили: какова ситуация в областях

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 30 октября уже 15 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 8 регионов, и два все еще находятся в "желтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В "красную" зону (с самыми жесткими ограничениями) попали такие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская (с сегодняшнего дня),
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская (с сегодняшнего дня),
  • Киевская (с сегодняшнего дня),
  • Луганская (с сегодняшнего дня),
  • Львовская (с сегодняшнего дня),
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая (с сегодняшнего дня),
  • Черниговская(с сегодняшнего дня).

Отметим, что "красная" зона предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.

Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.

"Оранжевая" зона:

  • г. Киев и области:
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая.

"Желтая" зона:

  • Закарпатская,
  • Кировоградская.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни

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