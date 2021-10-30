Карантинные зоны в Украине обновили: какова ситуация в областях

По состоянию на сегодня, 30 октября уже 15 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 8 регионов, и два все еще находятся в "желтой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В "красную" зону (с самыми жесткими ограничениями) попали такие области:
Отметим, что "красная" зона предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.
Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.
"Оранжевая" зона:
"Желтая" зона:
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни