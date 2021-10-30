Карантинні зони в Україні оновили: яка ситуація в областях

У "червону" зону (з найжорсткішими обмеженнями) потрапили такі області:

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська (від сьогодні),

Запорізька,

Івано-Франківська (від сьогодні),

Київська (від сьогодні),

Луганська (від сьогодні),

Львівська (від сьогодні),

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька (від сьогодні),

Чернігівська (від сьогодні).

Зазначимо, що "червона" зона передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.

Крім цього заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від COVID-19 або матимуть негативний результат тесту.

"Помаранчева" зона:

м. Київ та області:

Вінницька,

Волинська,

Полтавська,

Тернопільська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька.

"Жовта" зона: