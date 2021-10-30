Карантинні зони в Україні оновили: яка ситуація в областях

Станом на сьогодні, 30 жовтня вже 15 областей перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину. У "помаранчевій" - 8 регіонів, і два все ще знаходяться в "жовтій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
У "червону" зону (з найжорсткішими обмеженнями) потрапили такі області:
Зазначимо, що "червона" зона передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.
Крім цього заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.
Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від COVID-19 або матимуть негативний результат тесту.
"Помаранчева" зона:
"Жовта" зона:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 26 198 нових випадків коронавірусної хвороби