Карантинные зоны Украины обновили: какова ситуация в областях
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 16 октября одна область имеет показатели "красной" зоны карантина, 15 соответствуют "оранжевой", а остальные - "желтой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Красная" зона
Согласно эпидемиологическим показателям, Херсонская область находится в "красной" зоне карантина.
Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.
Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно при условии 100% вакцинации персонала, а в другом случае - должны перейти на дистанционку. Исключение - детсады и 1-4 классы.
Также с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
"Оранжевая" зона
Согласно эпидемиологическим показателям, Минздрав отнес к "оранжевым" такие области:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская.
- Черновицкая,
- Черниговская.
Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зону.
"Желтая" зона
г. Киев и области:
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская.
При "желтом" уровне в регионах необходимо придерживаться масочного режима, социальной дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв.м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.
Напомним, с 18 октября в "красный" список попадут еще 4 региона Украины.