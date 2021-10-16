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Карантинні зони України оновили: яка ситуація в областях

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Україна, Субота 16 жовтня 2021 09:09
Карантинні зони України оновили: яка ситуація в областях Фото: епідситуація в областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 16 жовтня одна область має показники "червоної" зони карантину, 15 відповідають "помаранчевій", а решта - "жовтій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Червона" зона

Відповідно до епідеміологічних показників, Херсонська область знаходиться у "червоній" зоні карантину.

Там заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів та проведення масових заходів. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Крім того, освітні заклади можуть працювати очно за умови 100% вакцинації персоналу, а в іншому разі - мають перейти на дистанційку. Вийняток - дитсадки і 1-4 класи.

Також з 21 жовтня жителі "червоної" зони не зможуть користуватися автобусами, поїздами і літаками для поїздок до регіонів без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

"Помаранчева" зона

Відповідно до епідеміологічних показників, МОЗ віднесла до "помаранчевих" такі області:

  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська.
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.

Зазначимо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони.

"Жовта" зона

м. Київ та такі області:

  • Вінницька,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська.

При "жовтому" рівні у регіонах необхідно дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю понад 1 людини на 4 кв.м.; заповнювати понад 50% місць в кіно і залах закладів культури; заповнювати спортзали з розрахунку більш ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

Нагадаємо, з 18 жовтня до "червоного" списку потраплять ще 4 регіони України.

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