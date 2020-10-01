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Казахстан останавливает открытие границ

Автор: РБК-Украина

С понедельника, 5 октября Казахстан приостанавливает возобновление авиасообщения с другими странами. Для иностранцев также установили обязательные требования, которые необходимо будет совершить по прилету.

Об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает zakon.kz.

Межведомственная комиссия в целях предотвращения завоза инфекции в Казахстан согласовала следующие решения:

  • приостановить возобновление авиасообщения с другими странами;
  • не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми уже возобновлено авиасообщение;
  • сократить число рейсов в Турцию;
  • для лиц, прибывающих из стран второй категории, установить такие обязательные требования, как: термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-19, с датой получения которой прошло не более трех суток.

Министр отметил, что при отсутствии справки прибывший изолируется в карантинный стационар на двое суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

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"После получения результатов лабораторного обследования на коронавирус лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, с отрицательным результатом - следуют по месту назначения", - добавил Цой.

Такие же требования будут предъявляться к людям, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистана.

Отметим, что украинцам разрешен въезд в Казахстан.

Напомним, с 31 августа Казахстан перешел ко второму этапу ослабления карантина.

Кроме того, в начале июля в Казахстане ввели ужесточенный карантин по всей территории страны.

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