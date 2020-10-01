Казахстан останавливает открытие границ

С понедельника, 5 октября Казахстан приостанавливает возобновление авиасообщения с другими странами. Для иностранцев также установили обязательные требования, которые необходимо будет совершить по прилету.
Об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает zakon.kz.
Межведомственная комиссия в целях предотвращения завоза инфекции в Казахстан согласовала следующие решения:
Министр отметил, что при отсутствии справки прибывший изолируется в карантинный стационар на двое суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.
"После получения результатов лабораторного обследования на коронавирус лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, с отрицательным результатом - следуют по месту назначения", - добавил Цой.
Такие же требования будут предъявляться к людям, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистана.
Отметим, что украинцам разрешен въезд в Казахстан.
Напомним, с 31 августа Казахстан перешел ко второму этапу ослабления карантина.
Кроме того, в начале июля в Казахстане ввели ужесточенный карантин по всей территории страны.