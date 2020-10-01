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Казахстан зупиняє відкриття кордонів

Автор: РБК-Україна

З понеділка, 5 жовтня Казахстан зупиняє відновлення авіасполучення з іншими країнами. Для іноземців також встановили обов'язкові вимоги, які необхідно буде вчинити по прильоту.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой, передає zakon.kz.

Міжвідомча комісія у цілях запобігання завезення інфекції в Казахстан погодила наступні рішення:

  • призупинити відновлення авіасполучення з іншими країнами;
  • не збільшувати кількість рейсів з країнами, з якими вже відновлено авіасполучення;
  • скоротити число рейсів в Туреччину;
  • для осіб, які прибувають з країн другої категорії, встановити такі обов'язкові вимоги, як: термометрія, анкетування, наявність довідки про обстеження на COVID-19, з датою отримання якої минуло не більше трьох діб

Міністр зазначив, що при відсутності довідки прибув ізолюється в карантинний стаціонар на дві доби для проведення лабораторного обстеження на COVID-19.

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"Після отримання результатів лабораторного обстеження на коронавірус особи з позитивним результатом переводяться в інфекційний стаціонар, з негативним результатом - слідують за місцем призначення", - додав Цой.

Такі ж вимоги будуть пред'являтися до людей, що перетинають державний кордон у пунктах пропуску на автопереходах з країнами ЄАЕС та Узбекистану.

Зазначимо, що українцям дозволено в'їзд в Казахстан.

Нагадаємо, з 31 серпня Казахстан перейшов до другого етапу ослаблення карантину.

Крім того, на початку липня в Казахстані ввели посилений карантин по всій території країни.

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