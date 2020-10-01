Казахстан зупиняє відкриття кордонів

З понеділка, 5 жовтня Казахстан зупиняє відновлення авіасполучення з іншими країнами. Для іноземців також встановили обов'язкові вимоги, які необхідно буде вчинити по прильоту.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой, передає zakon.kz.

Міжвідомча комісія у цілях запобігання завезення інфекції в Казахстан погодила наступні рішення:

призупинити відновлення авіасполучення з іншими країнами;

не збільшувати кількість рейсів з країнами, з якими вже відновлено авіасполучення;

скоротити число рейсів в Туреччину;

для осіб, які прибувають з країн другої категорії, встановити такі обов'язкові вимоги, як: термометрія, анкетування, наявність довідки про обстеження на COVID-19, з датою отримання якої минуло не більше трьох діб

Міністр зазначив, що при відсутності довідки прибув ізолюється в карантинний стаціонар на дві доби для проведення лабораторного обстеження на COVID-19.

"Після отримання результатів лабораторного обстеження на коронавірус особи з позитивним результатом переводяться в інфекційний стаціонар, з негативним результатом - слідують за місцем призначення", - додав Цой.

Такі ж вимоги будуть пред'являтися до людей, що перетинають державний кордон у пунктах пропуску на автопереходах з країнами ЄАЕС та Узбекистану.

Зазначимо, що українцям дозволено в'їзд в Казахстан.

Нагадаємо, з 31 серпня Казахстан перейшов до другого етапу ослаблення карантину.

Крім того, на початку липня в Казахстані ввели посилений карантин по всій території країни.