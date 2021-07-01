Казахстан ввел обязательную вакцинацию для сферы торговли и услуг

В Казахстане ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, торговли и образования. Непривитых обещают отстранить от очной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление главного санитарного врача страны.

Решение вступает в силу уже завтра, 2 июля.

Отмечается, что те, кто не вакцинируется против коронавируса должны будут сдавать ПЦР-тест раз в неделю. Платить за него придется самим сотрудникам или их работодателям.

Известно, что первую дозу вакцины необходимо получить до 15 июля, а к 15 августа 2021 - вторую.

Согласно постановлению, новые требования коснутся сотрудников таких объектов: