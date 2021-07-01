Казахстан ввел обязательную вакцинацию для сферы торговли и услуг

спа- и массажных салонов, бань, саун, бассейнов, пляжей;
целлюлозно-бумажной промышленности, швейных ателье, фотосалонов;
обувных мастерских, цветочных магазинов, сервисов по ремонту обуви и одежды, ремонту оргтехники;
предоставление услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, типографий;
оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынков, торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов;
общественного питания. Под норму попали не только сотрудники кафе и ресторанов, но также и столовых, расположенных в организованных коллективах, а также поставщик еды и работники стрит-фудов;
культуры и досуга: музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-развлекательные организации;
сферы предоставления услуг по проживанию населения: гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;
осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций / автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров
организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома / базы / зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
организаций здравоохранения, в том числе лабораторий и аптек;
жизнеобеспечения и коммунального хозяйства: организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывоз отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы;
организаций, предоставляющих услуги экскурсионной деятельности;
досуга, развлекательных игровых объектов: компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры и парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и пункты по реализации лотерейных билетов.