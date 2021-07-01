Казахстан ввів обов'язкову вакцинацію для сфери торгівлі та послуг

спа- і масажних салонів, лазень, саун, басейнів, пляжів;
целюлозно-паперової промисловості, швейних ательє, фотосалонів;
взуттєвих майстерень, квіткових магазинів, сервісів по ремонту взуття та одягу, ремонту оргтехніки;
надання послуг адвоката, нотаріуса, бухгалтера і консалтингу, друкарень;
оптової та роздрібної торгівлі (зберігання) продукції і товарів народного споживання, в тому числі ринків, торгових домів, торгових мереж, торгово-розважальних центрів, магазинів, мінімаркетів, супермаркетів, гіпермаркетів;
громадського харчування. Під норму потрапили не тільки співробітники кафе і ресторанів, але також і столових, розміщених в організованих колективах, а також постачальник їжі і працівники стріт-фудів;
культури і дозвілля: музеї, музеї-заповідники, бібліотеки, концертні організації, філармонії, театри, кінотеатри, концертні зали, клуби, галереї, виставки, цирки та інші культурно-дозвільні організації;
сфери надання послуг з проживання населення: готелі, готелі, хостели, мотелі, гуртожитки, кемпінги та інші;
що здійснюють пасажирські перевезення, аеропортів, залізничних, автомобільних і водних вокзалів, річкових і морських портів, автостанцій / автопереходів, пунктів обслуговування пасажирів;
організацій освіти і виховання, в тому числі освітніх розвиваючих і корекційних центрів (для дорослих і дітей), навчально-виробничих комбінатів та інших позашкільних організацій;
санаторно-курортного і оздоровчого призначення (санаторії, будинки / бази / зони відпочинку, профілакторії, дитячі оздоровчі табори (пришкільні, заміські), туристські бази і інші);
медико-соціальних об'єктів всіх типів (будинки для людей похилого віку, інвалідів, будинки дитини та інші);
організацій охорони здоров'я, в тому числі лабораторій і аптек;
життєзабезпечення і комунального господарства: організації водопостачання, теплопостачання, електропостачання, з прибирання територій та вивезення відходів, по дезобробці приміщень і територій, аварійно-рятувальні служби;
організацій, що надають послуги екскурсійної діяльності;
дозвілля, розважальних ігрових об'єктів: комп'ютерні клуби, більярдні зали, боулінги, розважальні центри і парки, атракціони, аквапарки, караоке, лотерейні клуби і пункти з реалізації лотерейних квитків.