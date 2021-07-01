Казахстан ввів обов'язкову вакцинацію для сфери торгівлі та послуг

В Казахстані запровадили обов'язкову вакцинацію для працівників сфери послуг, торгівлі та освіти. Нещеплених обіцяють відсторонити від очної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову головного санітарного лікаря країни.

Рішення набирає чинності вже завтра, 2 липня.

Зазначається, що ті, хто не щепиться проти коронавірусу повинні будуть здавати ПЛР-тест раз в тиждень. Платити за нього доведеться самим співробітникам або їх роботодавцям.

Відомо, що першу дозу вакцини необхідно отримати до 15 липня, а до 15 серпня 2021 року - другу.

Згідно з постановою, нові вимоги торкнуться співробітників таких об’єктів: