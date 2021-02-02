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Каждый житель Германии сможет вакцинироваться от коронавируса до конца лета, - Меркель

Автор: Инна Собора

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что до конца лета каждый житель страны сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Всего ожидается, что Германия получит свыше 320 млн доз вакцины на 83 млн населения.

Об этом пишет DW.

В первом квартале планируют получить 18,3 млн доз вакцин, во втором - 77,1 млн, в третьем - 126,6 млн, в четвертом - 100,2 млн.

Меркель также объяснила, почему темпы прививочной кампании в Германии ниже, чем в ряде других стран.

По ее словам, в Европе производственные мощности для выпуска вакцины - ограничены, в сравнении, к примеру, с Соединенными Штатами. Кроме того, было решено придерживаться рекомендованного врачами временного промежутка между первой и второй дозами.

РБК-Украина писало, что пожилым немцам рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек.

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