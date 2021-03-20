КГГА в понедельник решит, как будет работать метро в "красной" зоне

В Киеве ограничения "красной" зоны ввели еще 18 марта. Однако окончательное решение о работе общественного транспорта в столице будет принято в понедельник, 22 марта.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник , передает пресс-служба КГГА.

"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Потому остановка транспорта приведет к коллапсу в городе", - сообщил он.

Отметим, что в "красной" зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Однако разрешена перевозка пассажиров: