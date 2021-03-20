КГГА в понедельник решит, как будет работать метро в "красной" зоне
В Киеве ограничения "красной" зоны ввели еще 18 марта. Однако окончательное решение о работе общественного транспорта в столице будет принято в понедельник, 22 марта.
Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.
"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Потому остановка транспорта приведет к коллапсу в городе", - сообщил он.
Отметим, что в "красной" зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
Однако разрешена перевозка пассажиров:
- легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
- спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
- спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Напомним, Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина.
Кроме того, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью. Однако с 23 марта в столице будут действовать все ограничения "красной" зоны.