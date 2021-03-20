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КГГА в понедельник решит, как будет работать метро в "красной" зоне

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 19:37
КГГА в понедельник решит, как будет работать метро в "красной" зоне Фото: полиция в метро (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве ограничения "красной" зоны ввели еще 18 марта. Однако окончательное решение о работе общественного транспорта в столице будет принято в понедельник, 22 марта.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Потому остановка транспорта приведет к коллапсу в городе", - сообщил он.

Отметим, что в "красной" зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Однако разрешена перевозка пассажиров:

  • легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
  • спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
  • спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина.

Кроме того, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью. Однако с 23 марта в столице будут действовать все ограничения "красной" зоны.

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