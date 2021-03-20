КМДА в понеділок вирішить, як буде працювати метро в "червоній" зоні
У Києві обмеження "червоної" зони ввели ще 18 березня. Однак остаточне рішення про роботу громадського транспорту в столиці буде прийнято в понеділок, 22 березня.
Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.
"Позиція міста в цьому питанні чітка - громадський транспорт повинен працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил і обмежень. Тому зупинка транспорту призведе до колапсу в місті", - повідомив він.
Відзначимо, що в "червоній" зоні заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).
Проте дозволено перевезення пасажирів:
- легковими автомобілями в кількості не більше 5 осіб (у тому числі водій) без урахування дітей,
- службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць за умови інформування Нацполиции про маршруті,
- спецжелезнодорожными рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з Моз та Мінінфраструктури,
- спецжелезнодорожными рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА
Нагадаємо, Кабінет міністрів перегляне обмеження по роботі громадського транспорту в "червоній" зоні карантину.
Крім того, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою. Однак з 23 березня у столиці будуть діяти всі обмеження "червоної" зони.