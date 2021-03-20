КМДА в понеділок вирішить, як буде працювати метро в "червоній" зоні

У Києві обмеження "червоної" зони ввели ще 18 березня. Однак остаточне рішення про роботу громадського транспорту в столиці буде прийнято в понеділок, 22 березня.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник , передає прес-служба КМДА.

"Позиція міста в цьому питанні чітка - громадський транспорт повинен працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил і обмежень. Тому зупинка транспорту призведе до колапсу в місті", - повідомив він.

Відзначимо, що в "червоній" зоні заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).

Проте дозволено перевезення пасажирів: