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КМДА в понеділок вирішить, як буде працювати метро в "червоній" зоні

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 19:37
КМДА в понеділок вирішить, як буде працювати метро в "червоній" зоні Фото: поліція в метро (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві обмеження "червоної" зони ввели ще 18 березня. Однак остаточне рішення про роботу громадського транспорту в столиці буде прийнято в понеділок, 22 березня.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

"Позиція міста в цьому питанні чітка - громадський транспорт повинен працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил і обмежень. Тому зупинка транспорту призведе до колапсу в місті", - повідомив він.

Відзначимо, що в "червоній" зоні заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).

Проте дозволено перевезення пасажирів:

  • легковими автомобілями в кількості не більше 5 осіб (у тому числі водій) без урахування дітей,
  • службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць за умови інформування Нацполиции про маршруті,
  • спецжелезнодорожными рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з Моз та Мінінфраструктури,
  • спецжелезнодорожными рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА

Нагадаємо, Кабінет міністрів перегляне обмеження по роботі громадського транспорту в "червоній" зоні карантину.

Крім того, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою. Однак з 23 березня у столиці будуть діяти всі обмеження "червоної" зони.

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