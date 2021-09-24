Киев и 8 областей имеют "оранжевые" показатели карантина второй день подряд

Согласно эпидемиологической ситуации, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Харьковская,

Херсонская,

Черкасская.

Кроме этого, такая же динамика наблюдается и в г. Киеве.

Отметим, что в этих регионах превышены показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Луганской (411), Харьковской (262) и Херсонской (218) области.

Впрочем, норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, области демонстрируют плохие показатели динамики госпитализаций больных коронавирусом. Ситуация является наиболее нестабильной в Черкасской области (147,1%).

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.