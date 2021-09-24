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Киев и 8 областей имеют "оранжевые" показатели карантина второй день подряд

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 24 сентября Киев и еще восемь регионов Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны карантина, при этом находясь в "желтой". Такая тенденция сохраняется второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно эпидемиологической ситуации, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Николаевская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черкасская.

Кроме этого, такая же динамика наблюдается и в г. Киеве.

Отметим, что в этих регионах превышены показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Луганской (411), Харьковской (262) и Херсонской (218) области.

Впрочем, норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, области демонстрируют плохие показатели динамики госпитализаций больных коронавирусом. Ситуация является наиболее нестабильной в Черкасской области (147,1%).

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 23 сентября обнаружили 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса, последний раз такие показатели фиксировали в апреле.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинПандемия коронавируса