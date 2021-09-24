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Київ та 8 областей мають "помаранчеві" показники карантину другий день поспіль

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 24 вересня Київ та ще вісім регіонів України демонструють показники "помаранчевої" зони карантину, при цьому знаходячись у "жовтій". Така тенденція зберігається другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Відповідно до епідеміологічної ситуації, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Черкаська.

Крім цього, така ж динаміка спостерігається і в м. Києві.

Зазначимо, що в цих регіонах перевищено показники рівня захворюваності коронавірусом. Найгірша ситуація наразі в Луганській (411), Харківській (262) та Херсонській (218) області.

Втім, норма рівня захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, області демонструють погані показники динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Ситуація є найбільш нестабільною в Черкаській області (147,1%).

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 23 вересня виявили 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусу, востаннє такі показники фіксували у квітні.

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