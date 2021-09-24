Київ та 8 областей мають "помаранчеві" показники карантину другий день поспіль

Станом на сьогодні, 24 вересня Київ та ще вісім регіонів України демонструють показники "помаранчевої" зони карантину, при цьому знаходячись у "жовтій". Така тенденція зберігається другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Відповідно до епідеміологічної ситуації, показники "помаранчевої" зони мають такі області:
Крім цього, така ж динаміка спостерігається і в м. Києві.
Зазначимо, що в цих регіонах перевищено показники рівня захворюваності коронавірусом. Найгірша ситуація наразі в Луганській (411), Харківській (262) та Херсонській (218) області.
Втім, норма рівня захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тисяч населення.
Крім того, області демонструють погані показники динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Ситуація є найбільш нестабільною в Черкаській області (147,1%).
Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу 23 вересня виявили 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусу, востаннє такі показники фіксували у квітні.