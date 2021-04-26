Киев на этой неделе может выйти из "красной" зоны

Ситуация с коронавирусом в Киеве стабилизировалась. Поэтому столица на этой неделе сможет покинуть "красную" зону карантина.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24".

"У нас показатели по городу Киеву стабилизировались. Идет на снижение всем параметрам, утвержденным Министерством здравоохранения. Как ранее говорил министр (Максим Степанов, - ред.) может быть город Киев выйдет на этой неделе из "красной зоны", - заявил он.

При этом Рубан уточнил, что Киев не перейдет в "желтую" зону.

"Город Киев еще не будет готов перейти в "желтую" зону, поэтому у нас будет "оранжевая" зона", - добавил он.