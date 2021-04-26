Київ цього тижня може вийти з "червоної" зони
Ситуація з коронавірусом у Києві стабілізувалася. Тому столиця цього тижня зможе покинути" червону " зону карантину.
Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі "Україна 24".
"У нас показники по місту Києву стабілізувалися. Йде на зниження всім параметрам, затвердженим Міністерством охорони здоров'я. Як раніше говорив міністр (Максим Степанов, - ред.) може бути місто Київ вийде на цьому тижні з "червоної зони", - заявив він.
При цьому Рубан уточнив, що Київ не перейде в "жовту" зону.
"Місто Київ ще не буде готове перейти в "жовту" зону, тому у нас буде "помаранчева" зона", - додав він.
Нагадаємо, за минулу добу, 25 квітня, в Україні підтвердили трохи понад 5 тисяч нових випадків зараження на коронавірус. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
Крім того, головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що цього тижня з "червоної" зони повинні вийти також Київ, Київська, Запорізька, Львівська та Полтавська області.