Киев на этой неделе может выйти из "красной" зоны

Ситуация с коронавирусом в Киеве стабилизировалась. Поэтому столица на этой неделе сможет покинуть "красную" зону карантина.
Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24".
"У нас показатели по городу Киеву стабилизировались. Идет на снижение всем параметрам, утвержденным Министерством здравоохранения. Как ранее говорил министр (Максим Степанов, - ред.) может быть город Киев выйдет на этой неделе из "красной зоны", - заявил он.
При этом Рубан уточнил, что Киев не перейдет в "желтую" зону.
"Город Киев еще не будет готов перейти в "желтую" зону, поэтому у нас будет "оранжевая" зона", - добавил он.
Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, в Украине подтвердили чуть более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
Кроме того, главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что на этой неделе из "красной" зоны должны выйти также Киев, Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области.