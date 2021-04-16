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Київ готує додаткові карантинні заходи на Великдень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 12:27
Київ готує додаткові карантинні заходи на Великдень Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Карантин у Києві можуть посилити на Великдень і травневі свята. Місто вже готує додаткові заходи, щоб попередити інфекційний вибух.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У нас попереду великі свята, і ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи і норми, щоб після свят не стався інфекційний вибух. Ці правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, і до Великодня ми їх обов'язково оприлюднимо", - заявив Кличко.

Зазначимо, православний Великдень цього року відзначається 2 травня.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в уряді не будуть ініціювати нових обмежень на великодні та травневі свята.

"Ми не плануємо змін в наш адаптивний карантин, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - заявив міністр.

До цього повідомлялося, що у Київській міській державній адміністрації розраховують, що через два тижні Київ вийде з "червоної зони" карантину з максимальними обмеженнями.

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