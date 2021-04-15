ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев может выйти из "красной" зоны в начале мая, - KSE

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 15:08
Киев может выйти из "красной" зоны в начале мая, - KSE Фото: Киев в начале мая может выйти из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По прогнозу Киевской школы экономики (KSE), в конце апреля - в начале мая Киев может выйти из "красной" зоны карантина. Поскольку к этому времени будут разгружены ресурсы медицинской системы.

Об этом говорится в прогнозе KSE.

"Киев продлил усиление карантинных ограничений "красной" зоны до конца апреля. Сейчас мы видим в Киеве двойной результат ведения "красного" уровня, включая транспорт. Уже можем говорить о комбинированном результате", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, за две недели в столице начал снижаться уровень госпитализаций.

"Прошло почти две недели с введения усиленных ограничений и видим уровень госпитализации начинает довольно быстро снижаться, что, в свою очередь, влияет на разгрузку ресурсов медицинской системы, которая долгое время находилась на отметке 80%", - подчеркнул Ганиченко.

Он отметил, что в ближайшие дни ожидается еще большее уменьшение количества госпитализаций, в связи с чем загруженность коек должна опуститься ниже 80%.

"Соответственно мы ожидаем, что где-то одновременно с окончанием дополнительных усиленных ограничений в Киеве, столица может выйти одновременно с "красного" уровня эпидемической опасности. То есть мы сейчас говорим о конце апреля - начало мая. Это средний срок по городу Киева для выхода из красного уровня эпидопасности и для выхода из усиленных ограничений", - добавил он.

Напомним, вчера в Киеве приняли решение продлить локдаун до 30 апреля. Местная власть считает ситуацию в столице с коронавирусом сложной.

Кроме того, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Киев Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19