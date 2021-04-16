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Киев готовит дополнительные карантинные меры на Пасху

Автор: РБК-Украина

Карантин в Киеве могут ужесточить на Пасху и майские праздники. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем", - заявил Кличко.

Отметим, православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в правительстве не будут инициировать новых ограничений на пасхальные и майские праздники.

"Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - заявил министр.

До этого сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации рассчитывают, что через две недели Киев выйдет из "красной зоны" карантина с максимальными ограничениями.

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