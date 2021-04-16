Киев готовит дополнительные карантинные меры на Пасху

Карантин в Киеве могут ужесточить на Пасху и майские праздники. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем", - заявил Кличко. Отметим, православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.