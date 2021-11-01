Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
"Красная" зона карантина в Киеве начала действовать с 1 ноября. Для стабилизации ситуации с коронавирусом в столице потребуется около трех недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24".
Рубан отметил, что сейчас Киев вошел в пик заболеваемости.
"Как показывает практика, лишь трехнедельная мера ограничительная приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы скоро увидим стабилизацию ситуации", - отметил он.
Отметим, ранее в Минздраве отмечали, что опыт прошлых "красных" зон свидетельствует о том, что средний срок пребывания региона в зоне с самыми строгими ограничениями составляет 37 дней.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие правила карантина в Киеве начали действовать сегодня.