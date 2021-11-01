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Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 11:06
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин Фото: карантин в Києві посилили (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

"Червона" зона карантину у Києві почала діяти з 1 листопада. Для стабілізації ситуації з коронавірусом в столиці потрібно близько трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

Рубан зазначив, що наразі Київ увійшов у пік захворюваності.

"Як показує практика, лише тритижневий захід обмежувальний призводить до стабілізації епідемічної ситуації. Тому необхідно спостерігати, працювати з групами ризику, працювати з вакцинацією і проводити контроль протиепідемічних заходів. Якщо дотримуватися, то ми скорим часом побачимо стабілізацію ситуації", - зазначив він.

Зазначимо, раніше у МОЗ зазначали, що досвід минулих "червоних" зон свідчить про те, що середній термін перебування регіону у зоні з найсуворішими обмеженнями становить 37 днів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, які правила карантину у Києві почали діяти сьогодні.

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