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Киев могут вывести из "красной" зоны с 1 мая

Автор: РБК-Украина

Из "красной" зоны карантина Киев могут вывести с 1 мая. Соответствующую рекомендацию могут дать завтра, 28 апреля, на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом в эфире телеканала Киев заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"У нас есть большая надежда на то, что эпидемическая ситуация нам позволит завтра принять решение о том, чтобы остановить локдаун и все жесткие ограничения после 30 числа. То есть 1 мая уже перейти в другую зону карантина и жить по другим правилам", - заявил Поворозник.

Отметим, выход столицы из "красной" зоны означает то, что смогут открыться для посетителей кафе, рестораны и ТРЦ; общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам; детские сады и школы откроются для детей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.

А начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина сообщил, что если Киев выйдет из "красной" зоны до Пасхи, то в городе не будут оставлять жесткий карантин на праздничные дни.

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